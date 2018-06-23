Минобразования: до 100 грантов выделят на обучение иностранцев в Беларуси
Новости Беларуси. Преподавание для них в ВУЗах и средне-специальных учебных заведениях будет вестись как на русском, так и на английском языках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом сообщил министр образования на встрече с участниками международного форума молодежи «Дружба без границ», который проходит в детском лагере «Зубренок». На него собрались ребята более чем из десятка стран. Они здесь не только чтобы отдохнуть, но и чтобы обсудить важные для сверстников вопросы.
Мерджен Халмухамедова, отдыхающая (Туркменистан):
Познакомиться с разными странами, подружиться с ними. Узнать их культуру, особенности Беларуси, где мы учимся. Помимо университета все интересно увидеть.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Сейчас подготовлена нормативная база, принят ряд нормативных документов, которые позволят нам со следующего года, следующей вступительной кампании, предоставлять до 100 грантов для обучения иностранных граждан в Республике Беларусь. Сам механизм еще должен быть отработан в соответствии с указом Президента, и мы должны определить приоритеты.
Во время форума запланировано немало различных конкурсов и интерактивных игр. Такая встреча проходит уже восьмой год подряд. На этот раз не обошлось без сюрпризов: впервые самому активному участнику форума вручили специальный знак. Организаторы пообещали такую церемонию сделать традиционной.