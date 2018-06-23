Минобразования: до 100 грантов выделят на обучение иностранцев в Беларуси

Новости Беларуси. Преподавание для них в ВУЗах и средне-специальных учебных заведениях будет вестись как на русском, так и на английском языках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщил министр образования на встрече с участниками международного форума молодежи «Дружба без границ», который проходит в детском лагере «Зубренок». На него собрались ребята более чем из десятка стран. Они здесь не только чтобы отдохнуть, но и чтобы обсудить важные для сверстников вопросы.