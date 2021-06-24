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Минобороны о MILEX-2021: часть образцов с выставки уже имеется в подразделениях Вооруженных Сил

24 июня 2021 16:10
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Новости Беларуси. Более 30 компаний из 22 стран. Выставка военной техники и вооружения MILEX-2021 продолжает работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны о MILEX-2021: часть образцов с выставки уже имеется в подразделениях Вооруженных Сил-1

На площадках «Минск-Арены» представлены передовые разработки компаний и конструкторских бюро из Беларуси, России, Китая, Турции и Узбекистана. Сегодня особое внимание на форуме уделили системам противодействия высокоточному оружию и средствам радиоэлектронной борьбы и разведки.

Минобороны о MILEX-2021: часть образцов с выставки уже имеется в подразделениях Вооруженных Сил-4

Сергей Симоненко, заместитель министра обороны Беларуси:
Министерство обороны, конечно же, заинтересовано в принятии на вооружение и покупке данных образцов в интересах Вооруженных Сил Республики Беларусь. Сегодня в соответствии с государственной программой вооружения часть образцов, которые находятся на выставке, уже имеются в подразделениях Вооруженных Сил. Часть из них проходят государственные испытания и будут приняты на вооружение в ближайшее время.

Минобороны о MILEX-2021: часть образцов с выставки уже имеется в подразделениях Вооруженных Сил-7

На выставке уже подписано пять контрактов на сумму 20 миллионов долларов. 24 июня свои проекты представили организации военпрома на конференции MILEX. INNOVATION. Состоялось и заседание Делового Совета при ОДКБ. Обсуждали перспективы сотрудничества.

# Выставки в Минске # общество # Сергей Симоненко # Фотофакт

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