Алёна Родовская: если ты люто ненавидишь свою страну – откажись от гражданства и уезжай. Но не предавай

Новости Беларуси. Важная, сложная и просто ювелирная тема – воспитание подрастающего поколения. Еще один авторский взгляд в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рассуждает ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» Алена Родовская.

Алена Родовская:

Ровно в полдень 22 июня страна молчала целую минуту. В день 80-летия начала Великой Отечественной войны. Того, кто молчит, нельзя лишить слова. И в этом есть особый смысл. Нам повезло быть потомками наших дедов, великих солдат, гордиться ими и передавать эту гордость из поколения в поколение. Для меня Великая Отечественная – это наши ветераны сегодня. Им на самом деле не так много от нас надо. Чтобы помнили историю. Чтобы в гости зашли школьники. А взрослые цветы принесли, лекарства, продукты. И просто человеческое уважение, которое они заслужили. Они смущаются просить помощи. Такие это люди. Алена Родовская:

Я очень хорошо помню, как, давая клятву пионера, представляла себя Зиной Портновой и была абсолютно уверена, что если на Советский Союз нападут, то я пойду его защищать.

Алена Родовская:

Мой отец – офицер – слушал все эти детские разговоры с улыбкой. Когда я выросла, он посадил меня рядом, достал коробку со своими наградами и показал орден. Я знала, что он военный, что он подполковник, где служил, но о своих заслугах редко говорил. И тут я поняла, что передо мною человек, кавалер ордена Красной Звезды, и это мой отец. История про сбитого в 1961 году под Свердловском Пауэрса уже вошла в учебники по истории. И мой отец принимал участие в этой операции. За что получил высокую награду. Я никогда не рассказывала эту личную историю, потому что берегла его возраст, его право на личную жизнь. Да и в Беларусь мы приехали, когда он был уже в отставке. Такие они особенные – офицеры. Алена Родовская:

Июнь – это время, когда молодые военнослужащие перед боевыми знаменами в присутствии родных и близких присягают на верность своему народу. Присяга – один из самых важных ритуалов в армии, ведь именно с этого момента новобранцы официально защитники родной страны. Я смотрела на эти фотографии в Сети. Волнение, радость и гордость в глазах. Они дают присягу. А год назад такие же молодые солдаты даже предположить не могли, что именно им предстоит выйти на защиту своей страны. Не теория, а реальная ситуация. Сегодня мы можем сказать, какие потрясающе нравственные люди выросли, потрясающе устремленные в будущее. Ветераны ими бы гордились.