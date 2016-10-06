Министр ЖКХ: согласование на включение отопления подписано

Новости Беларуси. Министерство жилищно-коммунального хозяйства дало добро на начало сезона теплых батарей. В Беларуси первым городом, где стартовал отопительный сезон, стал Витебск.

Также подача тепла уже ведется в Минске, Могилеве и Гродненской области.

В первую очередь батареи включают в социальных учреждениях. Это детские сады, школы и больницы, музеи, архивы и библиотеки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Терехов, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Отопление будет включаться в том или ином регионе в соответствии с решением исполкомов по согласованию с министерством. Такое согласование сегодня мы подписали. Насколько анонсировало руководство Мингорисполкома, с сегодняшнего дня они должны начинать включать отопление.