Министр ЖКХ: Люди увидят перечень ЖКУ, которые оказывались в их квартире

Новости Беларуси. Водоотведение подешевело вдвое, вода - больше чем в полтора раза. Дети до семи лет лифтом будут пользоваться бесплатно, а субсидии пенсионерам и инвалидам начислят по месту проживания.

Теперь белорусы за коммунальные услуги будут платить по-новому. Принципиально изменились подходы к начислению платы за лифт, освещение и уборку в подъезде - теперь цена будет зависеть от количества проживающих в квартире.

Сейчас идет начисление и перерасчёт платы за оказанные услуги. К 25 марта планируется выставить платёжные документы в электронной системе. Оплатить ЖКУ на почте и в банке можно будет с 26-го марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Терехов, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Люди увидят перечень жилищно-коммунальных услуг, которые фактически оказывались по данной квартире. Также увидят тарифы, которые вчера были отображены в указе главы государства. Впервые в одном документе сведены все тарифы, по которым производится расчеты и начисления по жилищно-коммунальным услугам для населения на территории нашей страны. Также люди увидят, самое главное, расчет по этим тарифам за февраль месяц и сумму перерасчета за январь месяц.

После пересчета тарифов, население оплачивает около 40% реальной стоимости коммунальных услуг. К концу года эта цифра должна возрасти до 50%. При этом цены на «коммуналку» до конца года повышаться не будут. В ведомстве подчеркнули - государственные субсидии снизятся за счет внутренних резервов самих коммунальных служб.