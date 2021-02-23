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Президент Беларуси: в стране создана хорошо оснащённая мобильная армия, способная остановить любого агрессора

23 февраля 2021 08:13
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Новости Беларуси. Праздник доблести, чести и мужества. День защитников Отечества и Вооруженных Сил отмечают в Беларуси. 23 февраля в нашей стране по праву считается торжеством всенародным, отражением героизма всех поколений, отдавших себя беззаветному служению Родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: в стране создана хорошо оснащённая мобильная армия, способная остановить любого агрессора-1

В Год народного единства праздник наполняется еще большим смыслом. С Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси соотечественников, ветеранов, солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров поздравил Президент.  

Президент Беларуси: в стране создана хорошо оснащённая мобильная армия, способная остановить любого агрессора-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В стране создана профессиональная, хорошо оснащенная мобильная армия, способная остановить любого агрессора. Она надежный щит государства, решающий фактор обеспечения его безопасности и территориальной целостности. Ежегодно в Беларуси в армейский строй становятся тысячи молодых людей, настоящих патриотов, которые верны присяге, чтут победные традиции ветеранов и память погибших за свободу народа.  

# День защитника Отечества # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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