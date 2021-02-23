Президент Беларуси: в стране создана хорошо оснащённая мобильная армия, способная остановить любого агрессора

Новости Беларуси. Праздник доблести, чести и мужества. День защитников Отечества и Вооруженных Сил отмечают в Беларуси. 23 февраля в нашей стране по праву считается торжеством всенародным, отражением героизма всех поколений, отдавших себя беззаветному служению Родине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Год народного единства праздник наполняется еще большим смыслом. С Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Беларуси соотечественников, ветеранов, солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров поздравил Президент.