В Старых Дорогах установили новогоднюю ель

Новости Беларуси. Праздничные арт-объекты и разноцветные гирлянды. Старые Дороги погружаются в атмосферу новогодних праздников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Традиционно в центре города установили искусственную елку. Высота дерева – 15 метров. На каркасе закреплены около 1 200 зеленых веток. Ель украсят гирляндами, снежинками и шарами. Цветовая гамма будет преимущественно бело-синих цветов. Дополнительно в центре монтируют еще шесть елей. Из новинок – арт-объект в виде подарка высотой 3 метра. Рядом с ним появится еще одна иллюминация – новогодний шар.

Денис Насанович, начальник участка Стародорожского ЖКХ:

По решению Стародорожского райисполкома будет проходить смотр-конкурс по украшению административных зданий, индивидуальных жилых домов, по результатам которого все в каждой номинации будут награждены дипломами. В этом году традиционно будем устанавливать возле фонтана композицию «2023 год». Собственно, уже все готово, необходимо только проверить и установить гирлянды.