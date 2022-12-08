Прямой эфир

В Старых Дорогах установили новогоднюю ель

08 декабря 2022 13:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Праздничные арт-объекты и разноцветные гирлянды. Старые Дороги погружаются в атмосферу новогодних праздников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Старых Дорогах установили новогоднюю ель-1

Традиционно в центре города установили искусственную елку. Высота дерева – 15 метров. На каркасе закреплены около 1 200 зеленых веток. Ель украсят гирляндами, снежинками и шарами. Цветовая гамма будет преимущественно бело-синих цветов. Дополнительно в центре монтируют еще шесть елей. Из новинок – арт-объект в виде подарка высотой 3 метра. Рядом с ним появится еще одна иллюминация – новогодний шар.

В Старых Дорогах установили новогоднюю ель-4

Денис Насанович, начальник участка Стародорожского ЖКХ:
По решению Стародорожского райисполкома будет проходить смотр-конкурс по украшению административных зданий, индивидуальных жилых домов, по результатам которого все в каждой номинации будут награждены дипломами. В этом году традиционно будем устанавливать возле фонтана композицию «2023 год». Собственно, уже все готово, необходимо только проверить и установить гирлянды.

В Старых Дорогах установили новогоднюю ель-7

Праздничное настроение жителям города придадут гирлянды и растяжки, которыми украсят улицы райцентра. Также сотрудники ЖКХ подготовили новогодний светящийся наряд и деревьям.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Новый год # общество # Денис Насанович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
От исторических событий до защиты прав женщин. В БГУ открылась уникальная выставка открыток
08 декабря 2022 13:25

От исторических событий до защиты прав женщин. В БГУ открылась уникальная выставка открыток

Посол Беларуси в Кыргызстане: в 2021 году товарооборот между странами достиг почти 100 млн долларов
08 декабря 2022 13:23

Посол Беларуси в Кыргызстане: в 2021 году товарооборот между странами достиг почти 100 млн долларов

Что будет с ценами на лекарства? Рассказал глава МАРТ
08 декабря 2022 12:40

Что будет с ценами на лекарства? Рассказал глава МАРТ