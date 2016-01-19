«Аэрофлот» отменил рейс в Минск из-за снегопада

Новости России. Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила один из пяти ежедневных рейсов в Минск из-за сложных погодных условий.

Отменен рейс SU1830/1831 «Шереметьево — Минск — Шереметьево», вылетающий из Москвы в 09:00 и прилетающий в Минск в 10:25. Обратно борт «Аэрофлота» должен был вылететь в 11:25 и прибыть в аэропорт «Шереметьево» в 12:45.

Всего «Аэрофлот» отменил около 30 авиарейсов из аэропорта Шереметьево и обратно: в Тель-Авив, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Рим, Таллин, Париж, Вену, Венецию и др. Пассажиры этих рейсов будут перевезены последующими рейсами.

Напомним, 12 января российский перевозчик также отменил один из рейсов в Минск из-за сложных погодных условий. При этом Национальный аэропорт «Минск» работал в штатном режиме.