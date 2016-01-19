Из-за непогоды в Украине и центральной части России отменены авиарейсы в Минск из Москвы и Запорожья

Новости Беларуси. Из-за непогоды в Украине и центральной части России отменены два авиарейса в Минск – из Москвы и Запорожья. Не состоятся 19 января и обратные вылеты по маршруту «Минск – «Шереметьево», а также «Минск – Запорожье».

Накануне из-за снегопада и сильного ветра на юге Украины было прервано авиасоообщение между Минском и Одессой. В Беларуси установилась по настоящему зимняя погода. Сегодня облачно с пояснениями, местами – небольшой снег. Температура воздуха – до минус 10 градусов. Усиление морозов ожидается с 22 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.