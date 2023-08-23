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Министр молодёжной политики ДНР: «Республика Беларусь – это наши братья»

23 августа 2023 17:10
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Донбасс, Запорожье. Белорусская делегация вновь отправилась в зону проведения специальной военной операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гуманитарная помощь, сотрудничество по линии молодежной политики и культуры. Григорий Азаренок также был среди тех белорусов, кто поехал помочь нашим братьям. Авторская рубрика «Тайные пружины политики».

Министр молодёжной политики ДНР: «Республика Беларусь – это наши братья»-1

Кирилл Макаров, министр молодежной политики ДНР:
Республика Беларусь – это наши братья. Это люди, мы встречаемся здесь, которые хотят слышать правду, ее знают и нас поддерживают. Все эти политические интрижки, которые сейчас кажутся очень никчемными, пусть остаются где-нибудь на той территории, работают на свою западную аудиторию, кто этого хочет и думает, что это нормально, адекватно. Вы делаете хорошее дело, помимо оздоровления наших детей, очень огромную хорошую функцию. Я очень рад, что в данном случае мы вместе с вами. Мы находимся вместе и точно так же говорим на одном языке. Поэтому будем и дальше работать, дальше сотрудничать. Всему народу Беларуси огромное спасибо.

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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