Министр молодёжной политики ДНР: «Республика Беларусь – это наши братья»

Кирилл Макаров, министр молодежной политики ДНР:

Республика Беларусь – это наши братья. Это люди, мы встречаемся здесь, которые хотят слышать правду, ее знают и нас поддерживают. Все эти политические интрижки, которые сейчас кажутся очень никчемными, пусть остаются где-нибудь на той территории, работают на свою западную аудиторию, кто этого хочет и думает, что это нормально, адекватно. Вы делаете хорошее дело, помимо оздоровления наших детей, очень огромную хорошую функцию. Я очень рад, что в данном случае мы вместе с вами. Мы находимся вместе и точно так же говорим на одном языке. Поэтому будем и дальше работать, дальше сотрудничать. Всему народу Беларуси огромное спасибо.