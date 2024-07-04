Министр лесного хозяйства вручил ключи от квартир сотрудникам Крупского лесхоза

В Крупках сдали квадратные метры для сотрудников местного лесхоза. Ключи от арендных квартир вручил министр лесного хозяйства Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как подчеркнул руководитель ведомства, в планах ежегодно сдавать 50 квартир и деревянных домов, которые возводят сами лесхозы. Дом в Крупках – городской. Кстати, семья молодых специалистов, Владислав и София Кухтовы, получили жилье «под ключ» – с мебелью и бытовой техникой. В Крупском районе активно развивается и инфраструктура – рядом с новостройкой возводят физкультурно-оздоровительный комплекс.

Владислав и София Кухтовы, работники Крупского лесхоза:

Кухня у нас уже готова в принципе, все: стол, стулья, сама кухня, гарнитура. Все предоставил лесхоз.

Стимул, конечно, большой. Плюс, к тому же, у нас вообще очень хорошо пошло в последнее время. Я окончил университет, только-только диплом получил, нам квартиру выдали. Будем потихоньку обживаться.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

Для молодого человека главное – заработная плата, жилье. Естественно, это стимулирует закрепление кадров. Порядка 50 единиц жилья мы будем строить, приобретать. Почему единиц говорю? Потому что где-то мы будем деревянные дома строить. На этот год запланировано 32 дома индивидуальных, плюс приобретение квартир. Мы серьезно видим сейчас рост объемов производства, закупаемся. Только по этому году у нас 50 единиц харвестеров и форвардеров будет закуплено. На днях будем открывать сушильный комплекс в Пуховичском лесхозе, серьезная стоимость, несколько миллионов.