Мининформ: в ссузах в 2021-м были высокие проходные баллы на медицинский профиль, искусство и технические специальности

Александра Петрова, начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Беларуси:

18 августа закончилась приемная кампания в учреждения среднего специального образования. В целом мы набрали более 36 тысяч абитуриентов. За счет средств бюджета – 24,5 тысячи. На сегодня уже документы, конечно, от абитуриентов не принимаются. Особенность приема на уровень среднего специального образования – то, что дополнительный набор не объявляется. Традиционно у нас были высокие проходные баллы на специальности медицинского профиля и искусства. В этом году были высокие проходные баллы также на технические специальности, такие как автосервис, техническая эксплуатация автомобилей.