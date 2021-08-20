Мининформ: в ссузах в 2021-м были высокие проходные баллы на медицинский профиль, искусство и технические специальности

Новости Беларуси. Компьютерные специальности востребованы в 2021 году в ссузах. Открыты и новые направления – информационные и кабельные сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Компьютерные специальности востребованы в 2021 году в ссузах. Открыты и новые направления – информационные и кабельные сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александра Петрова, начальник управления профессионально-технического и среднего специального образования Министерства образования Беларуси:
18 августа закончилась приемная кампания в учреждения среднего специального образования. В целом мы набрали более 36 тысяч абитуриентов. За счет средств бюджета – 24,5 тысячи. На сегодня уже документы, конечно, от абитуриентов не принимаются. Особенность приема на уровень среднего специального образования – то, что дополнительный набор не объявляется. Традиционно у нас были высокие проходные баллы на специальности медицинского профиля и искусства. В этом году были высокие проходные баллы также на технические специальности, такие как автосервис, техническая эксплуатация автомобилей.
В вузы Беларуси поступили более 48 тысяч человек. На какие специальности был высокий конкурс?
20 августа – последний день приема документов в профессионально-технические колледжи. Однако допнабор по некоторым специальностям будет продлен до 15 сентября.