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В вузы Беларуси поступили более 48 тысяч человек. На какие специальности был высокий конкурс?

20 августа 2021 11:36
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Новости Беларуси. Более 48 тысяч человек стали студентами белорусских вузов в 2021 году. 20 августа в Министерстве образования подвели итоги вступительной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На бюджет зачислили свыше 26 тысяч ребят. На платной основе обучаться будут обучаться более 22 тысяч.

В вузы Беларуси поступили более 48 тысяч человек. На какие специальности был высокий конкурс?-1

Ремма Герловская, консультант управления высшего образования Министерства образования Беларуси:
Увеличена цифра за счет средств бюджета на медицинские специальности. Они, конечно, все закрыты, и даже с конкурсом. Увеличены были в плане бюджета цифры на некоторые педагогические, они тоже практически все закрыты. На протяжении трех последних лет наблюдаются конкурс и высокие проходные баллы по педагогическим специальностям в сокращенный срок (для получения лицами, которые имеют среднее специальное образование). Практически треть вузов либо возобновили подготовку по специальностям, либо открыли новые. В принципе, новые для страны у нас четыре были в этом году специальности, они внесены в классификатор. Три вуза реализовывали образовательную программу высшего образования в этом году по этим специальностям – это БГУ, БНТУ и БГАА.

В вузы Беларуси поступили более 48 тысяч человек. На какие специальности был высокий конкурс?-4

Мининформ: в ссузах в 2021-м были высокие проходные баллы на медицинский профиль, искусство и технические специальности

Популярностью у абитуриентов по-прежнему пользуется IT-сфера. Чтобы поступить на программное обеспечение информационных технологий в БГУИР, нужно было набрать не менее 380 баллов.

# Вступительная кампания # общество # Ремма Герловская # Фотофакт

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