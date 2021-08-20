В вузы Беларуси поступили более 48 тысяч человек. На какие специальности был высокий конкурс?

Новости Беларуси. Более 48 тысяч человек стали студентами белорусских вузов в 2021 году. 20 августа в Министерстве образования подвели итоги вступительной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На бюджет зачислили свыше 26 тысяч ребят. На платной основе обучаться будут обучаться более 22 тысяч.

Ремма Герловская, консультант управления высшего образования Министерства образования Беларуси:

Увеличена цифра за счет средств бюджета на медицинские специальности. Они, конечно, все закрыты, и даже с конкурсом. Увеличены были в плане бюджета цифры на некоторые педагогические, они тоже практически все закрыты. На протяжении трех последних лет наблюдаются конкурс и высокие проходные баллы по педагогическим специальностям в сокращенный срок (для получения лицами, которые имеют среднее специальное образование). Практически треть вузов либо возобновили подготовку по специальностям, либо открыли новые. В принципе, новые для страны у нас четыре были в этом году специальности, они внесены в классификатор. Три вуза реализовывали образовательную программу высшего образования в этом году по этим специальностям – это БГУ, БНТУ и БГАА.