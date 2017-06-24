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Минимум до генерала дослужиться: 24 июня прошел выпускной офицеров Военной академии Беларуси

24 июня 2017 11:58
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Новости Беларуси. В Военной академии Республики Беларусь 24 июня состоялся выпускной. Офицерские погоны получили более 500 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минимум до генерала дослужиться: 24 июня прошел выпускной офицеров Военной академии Беларуси-1

Александр Литвинов, выпускник Военной академии Республики Беларусь:
Ощущения? Чувство гордости за принадлежность к вооруженным силам и к офицерскому корпусу вооруженных сил. Минимум до генерала дослужиться – это в планах.

Обучение в Военной академии дает выпускнику-офицеру крепкий мужской стержень, который он пронесет на всю жизнь.

Минимум до генерала дослужиться: 24 июня прошел выпускной офицеров Военной академии Беларуси-3

Светлана Никитина:
Надеемся, что будем спать спокойно теперь. Потому что именно родной человек нас будет охранять, самый близкий.

Надеемся, что спустя много-много лет мы будем чествовать генерала.

Военная академия в числе крупнейших вузов страны. Здесь открыты 12 факультетов, в том числе командно-штабной и факультет Генерального штаба Вооруженных Сил.

# выпускной-2017

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