Минимум до генерала дослужиться: 24 июня прошел выпускной офицеров Военной академии Беларуси

Новости Беларуси. В Военной академии Республики Беларусь 24 июня состоялся выпускной. Офицерские погоны получили более 500 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обучение в Военной академии дает выпускнику-офицеру крепкий мужской стержень, который он пронесет на всю жизнь.

Александр Литвинов, выпускник Военной академии Республики Беларусь: Ощущения? Чувство гордости за принадлежность к вооруженным силам и к офицерскому корпусу вооруженных сил. Минимум до генерала дослужиться – это в планах.

Светлана Никитина:

Надеемся, что будем спать спокойно теперь. Потому что именно родной человек нас будет охранять, самый близкий.

Надеемся, что спустя много-много лет мы будем чествовать генерала.

Военная академия в числе крупнейших вузов страны. Здесь открыты 12 факультетов, в том числе командно-штабной и факультет Генерального штаба Вооруженных Сил.