Миниатюрный Минск: увидеть город с высоты птичьего полета, стоя на земле, и все секреты создания такой красоты

Объять необъятное. Увидеть Беларусь с высоты птичьего полета, оставаясь на земле.

Как по волшебству Красный костел святых Семиона и Елены уменьшился в несколько раз. При этом все архитектурные элементы до мельчайших подробностей сохранены. Каждое дерево и кирпичик на своем месте.

Автору проекта о миниатюрной Беларуси Евгению Данилику идея создания музея пришла спонтанно, а музой стал любимый город.

Евгений Данилик, директор музея архитектурных миниатюр:

Прогуливаясь по старому городу, мы шли и восхищались, какой замечательный Минск, что он от года к году становится действительно европейским, что сюда и туристы приедут, им есть что показать, где провести время. Когда мы подошли к карте губернского Минска, посмотрел на нее, меня осенило, продумал: «А почему бы не сделать это физически, реальные макеты». И карта спустилась со стены, выросла перед моими глазами.

Привычный «кристалл знаний» в уменьшенном варианте позволяет по-новому ощутить красоту строения, его архитектурную гармонию. Игра света оживляет здание.

Ощущение жизни добавляют сцены, развернувшиеся возле крохотных сооружений. Идущие, бегущие, спорящие и улыбающиеся минчане и гости столицы застыли и вот-вот двинутся в путь.

Евгений Данилик, директор музея архитектурных миниатюр:

Было решено сделать фокус именно на качество изготовления макетов. Каждый макет у нас – это произведение искусства. С точки зрения детализации макеты лучшие в мире. Очень много времени было уделено проработке каждой мелочи, каждой детали для того, чтобы макет выглядел максимально реалистично, чтобы у ребенка или взрослого вызвать вау-эффект и побудить человека поехать посмотреть вживую его.

Как создается такая крохотная красота и что стоит за этой филигранной работой? Предлагаем заглянуть в одну из столичных мастерских, где возводят миниатюрные города.

В среднем для создания макета от начала до конца требуется шесть человек. Это трудоемкий процесс, в котором каждый четко выполняет свою функцию.

Руководитель производства Максим Важник увлекался созданием миниатюр с детства, хобби переросло в работу. Мастер признается, что нет для него большего счастья, чем смотреть на результат своих трудов.

Сейчас возводится Троицкое предместье. 85% зданий уже установлено.

Максим Важник, начальник производства макетной мастерской:

Полностью два дня обмеряли каждое здание, потому что ни одного чертежа не было. Все высоты, все длины. Все ходили меряли, потом создавалась 3D-модель около полутора-двух месяцев. Потом раскладывалось все на фрейзерный станок, наиболее сложные элементы выращивались на 3D-принтере. Затем сборщики по чертежам собирают все это в кучу. Отдельно окрашивается, клеится фактура. Все как оно есть, так оно и есть в реальности.

Реалистичность объекту придает выверенный ландшафт. За его подлинность отвечает отдельный мастер. Макет начинается с подмакетника, на котором отображается рельеф. Специалист учитывает все до мельчайших изгибов. Ведь от соответствия ландшафта оригиналу зависит качество всей работы.

Вадим Шибирин, макетчик:

Это здание музея нашего поэта Максима Богдановича. Я сейчас готовлю территорию, прилегающие лестницы, спуски, которые непосредственно прилегают к этому зданию. Рельеф довольно крутой, спускающийся к реке. Трудоемкая работа.

Без подъемного крана возводит здания макетчик Игорь. Здесь нужна усидчивость и большое внимание к мелочам, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Игорь Татарко, макетчик:

Среди массы этих деталей, которые надо выбрать, нужно найти на схеме. Точно воспроизвести, соблюсти размеры, которые в масштабе созданы.

А в тонкой работе по облагораживанию территории без пинцета не обойтись. Евгений словно модельер одевает миллиметровых человечков-горожан в разноцветные кофты с помощью красок и кисти.

Евгений Шишко, макетчик:

Самое важное – изначально представить себе, как именно будет выглядеть экспозиция. Придумать, возможно, какую-то сцену. Потом нужного масштаба разукрасить. Если это средневековье, то одежда должна соответствовать средневековому типу. Если это наше время, то это джинсы, более яркая одежда. Когда они отливаются, нужно придумать, как руки будут расположены. Можно человечка ломать и приклеивать соответствующим образом. Бегущего создать или играющего на гармошке.

Самые сложные для изготовления в миниатюре – здания с множеством элементов. Троицкое предместье не изобилует подобными нюансами, почти все домики заштукатурены.

Рядом с филигранной точностью есть место творческой импровизации.

Максим Важник, начальник производства макетной мастерской:

В реальности оно немножко по-другому смотрится. Когда поострили точную копию, где-то нужно подмарафетить, подклеить, чтобы на макете смотрелось красиво, оживить. Например, клумба. Просто голая земля, а на макете не будет красиво смотреться. Высаживаются цветочки, расставляются человечки, фактура клеится, разные вывески. Чтобы макет был информативным и Интересным для людей.

Работа над этим макетом вскоре будет закончена. Но впереди новые планы.

Максим Важник, начальник производства макетной мастерской:

Хотелось бы следующим объектом следующим построить театр оперы и балета. Он, конечно, очень сложный, но очень интересный.

Миниатюрная Беларусь будет пополняться новыми архитектурными объектами, ведь авторам есть откуда черпать вдохновение.

Евгений Данилик, директор музея архитектурных миниатюр:

Мне очень нравится по старому городу гулять. По улице Революционной. Оттуда Минск и начинался. Безумно нравится около дома Ваньковичей. Там потрясающая энергетика. И улица Музыкальная.

Всего в мире существует 33 музея миниатюр, большинство из них находится под открытым небом. Город на ладони помогает коренным жителям взглянуть по-новому на привычную архитектуру, а туристам – понять, что хотелось бы увидеть вживую в первую очередь.

Пожалуй, единственное отличие миниатюрного города от реального – безупречная чистота. Впрочем, в этом оригинал не уступает своей миниатюрой копии.