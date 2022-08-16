Мини-цветник, солнечные батареи, а снаружи – стекло. В Минске выбрали лучшую скамейку

Новости Беларуси. В Минске подвели итоги городского смотра-конкурса на лучшую скамейку, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В 2022 году победу одержала не только красота, но и польза. Звание «Лучшей скамейки-2022» получил проект «Зеленстроя» Центрального района. Внутри скамейка-победитель украшена яркой композицией из стабилизированного мха, сухоцветов и искусственных растений. Снаружи – стекло, солнечные батареи, подсветка и два USB-разъема.

Стекло – спорный материал для скамейки: с первого взгляда конструкция может показаться хрупкой. Однако каркас изготовлен из нержавейки, а стеклянные панели выполнены из триплекса. Поэтому даже в случае повреждения панели не разобьются на мелкие осколки, а останутся на пленке. Кроме того, ухаживать за такой скамейкой гораздо проще, чем за классической деревянной: любые рисунки можно смыть растворителем, а задняя крышка снимается для уборки внутри.

Владимир Хмара, директор «Зеленстроя Центрального района»:

Идея данной скамейки родилась у детей. Наше управление образования предложило несколько эскизов, среди которого мы выбрали данный вариант. И воплотили его в жизнь. Изюминкой этой скамейки является то, что внутри находится мини-цветник. Тут есть солнечные батареи, днем происходит их зарядка. А в вечернее и ночное время данная скамейка подсвечивается и выглядит совсем по-другому. Плюс еще есть два USB-разъема для зарядки гаджетов.

Приятно удивлена, очень интересно, отличное место для фотосессии. Особенно осенью тут очень зелено. Мне кажется, тут получатся классные кадры.