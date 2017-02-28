Мингорисполком собирается к 2020 году обеспечить скорость интернета в школе не менее 100 мбит/с

Новости Беларуси. Рост благосостояния и повышение качества жизни – эти критерии по-прежнему в приоритете у городской власти при планировании расходов.

Депутаты Минского городского Совета утвердили изменения в бюджет и Инвестиционную программу столицы на 2016-2020 годы.

Особое внимание – проблемам минчан, которые обещали решить по итогам встреч с населением.

Георгий Атаманов, председатель постоянной комиссии Мингорсовета по гласности, самоуправлению, правопорядку и международным связям:

Более половины наказов уже выполнены. Это в основном было связано со сферой ЖКХ, капитальными ремонтов домов, текущими ремонтами, проездами.

Новой программой предусмотрен целый ряд мер по созданию дополнительных рабочих мест. Они появятся как на уже существующих предприятиях в сфере производства и услуг, так и на вновь образуемых. Это планируется сделать за счет раскрепощения предпринимательской деятельности и создания лояльных условий для бизнеса.

Нововведением является то, что целый раздел программы посвящен информационным технологиям.

Он призван способствовать ведению бизнеса, обучению и отдыху горожан.

Игорь Русакевич председатель постоянной комиссии Мингорсовета по экономическому развитию, финансам и бюджету:

В качестве целевого показателя в программе выделен такой, как обеспечение широкополосного доступа к интернету в наших школах. Чтобы к 2020 году это было во всех наших школах, и чтобы скорость интернета была не менее 100 мегабит в секунду.

Среди прочего, городская власть особое внимание уделит системе здравоохранения. До 2020 года в Минске появятся новая стоматологическая клиника, три детские и три многопрофильные поликлиники, две подстанции скорой помощи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.