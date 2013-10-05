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Мингорисполком рассказал о том, что такое либерализация ценообразования и как она работает

05 октября 2013 16:58
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Новости Беларуси. Торговля в столице. Куда идти за покупками - в супермаркет, ближайший магазин или на рынок? Каждый решает сам и ищет свою золотую и в то же время выгодную середину между ценой, качеством и доступностью. И все-таки крупных торговых центров с каждым годом в Минске все больше и это становится похоже на стратегию развития столичного рынка. Так ли это? На вопросы ведущего программы «Большой город» на СТВ ответит Алексей Романов, первый заместитель начальника главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.

 

# общество # Государственная политика в сфере торговли # Алексей Романов

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