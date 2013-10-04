Экспертиза в режиме онлайн. Результат по отпечаткам пальцев специалисты получают уже в течении 10 минут

Новости Беларуси. Новая система обработки данных с места происшествия позволяет получить результат еще до конца осмотра. Умная технология проста: фото отпечатков пальцев криминалист отправляет по Интернету. Его коллеги адаптируют снимок для базы данных, затем пробивают его. Результат приходит в среднем за 10 минут. Данная система работает пока в пяти отделениях Минского управления Комитета судебных экспертиз. К слову, само ведомство было образовано несколько месяцев назад. Комитет проводит более 120 различных экспертиз: от химической и дактилоскопии до оружейной и автотехнической.

Даже брызги крови способны сказать экспертам больше, чем слова, что и говорить об отпечатках. Это фактически паспорт человека, а вот насколько быстро его данные окажутся у оперативников - другой вопрос. Не так давно в области судебных экспертиз произошла своя техническая революция. Теперь с помощью мобильной системы работы результат дактилоскопии можно получить еще до окончания осмотра места происшествия.

Тайны следствия приоткрыли специально для журналистов. Работаем по сымитированной ситуации: в машине совершена кража.

По сценарию взломщика никто не видел, но... взмах кисточкой — и тайное становится явным. Когда следы получены, эксперту остается их зафиксировать.

Затем с помощью современных гаджетов данные попадают к сотрудникам криминалистического учета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Горнаев, старший эксперт Московского районного отдела управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Минску:

Все следы, которые мы на осмотре места происшествия, мы сбрасываем через планшет в управление.

В среднем экспертам требуется всего десять минут. С помощью специальной программы криминалисты прорисовывают отпечаток, а затем пробивают его по базе. Пока в день поступает около десятка запросов.

Валерий Петрущенко, начальник криминалистического учета Управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Минску:

Все экспертные подразделения, которые есть в городе Минске, в режиме прямого доступа имеют связь с нашей автоматизированной системой.

Раньше результата из лаборатории приходилось ждать несколько часов, а то и день. Необходимость сокращения сроков проведения экспертиз была очевидной. По новой системе работают пока пять отделов Минского управления комитета судебных экспертиз. Но уже понятно, технология пойдет дальше.

Денис Кузьменко, заместитель начальника Московского районного отдела управления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Минску:

Мы выехали по факту разбойного нападения. через 7 минут знали информацию и дали ее в розыск.

Заключение эксперта — первая и последняя инстанция. Ведь только благодаря дактилоскопии ежегодно раскрывается более 11 тысяч преступлений.