Мингорисполком объявил войну родительским поборам в школах

Новости Беларуси. Столичные власти будут принимать жёсткие меры по фактам поборов в минских общеобразовательных учреждениях. Об этом заявил зампредседателя Мингорисполкома Игорь Карпенко.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Мингорисполкома:

Если установим факты, что родителей принуждают собирать средства, где-то вообще на непродуманные цели, или учителя, администрация школы отыгрываются как-то на детях, чьи мамы и папы отказались сдавать деньги, то будем принимать самые жесткие меры к таким руководителям и педагогам.

Поборы (по Далю) – непосильные налоги. Насколько оправдан смысл этого слова в применении к белорусской системе образования? Вопрос о так называемом денежном сопровождении учёбы актуален с первых дней сентября каждый год. Как пишет корреспондент «Народной газеты», по случаю нового 2010-2011 учебного года, знакомые родители сдали по 30-50 тысяч рублей на питьевую воду и одноразовые стаканчики, туалетную бумагу, подарки именинникам и т.д. Родителям первоклассников одной из минских школ предложили купить новый ковер, игрушки и часы в группу продленного дня.

В школах помимо родительского комитета существуют попечительские советы, открыты банковские счета для сбора некоторых пожертвований. Это связано с тем, что даже при наличии государственного финансирования учреждений образования, существуют некоторые нужды, удовлетворить которые можно силами родителей учеников. Один из пунктов положения о попечительском совете гласит: «Решения попечительского совета вне его исключительной компетенции носят консультативный и рекомендательный характер». К слову, положение о попечительском совете, как правило, можно найти на сайтах школ и отделов образования. То есть ни администрация школы, ни другие родители не вправе заставить вас заплатить, если вы не считаете нужным это делать. Еще один пункт запрещает собирать с родителей наличность: средства должны быть перечислены на счета учреждений образования, сообщает ctv.by со ссылкой на «Народную газету».

По словам зампредседателя Мингорисполкома, любую хорошую идею можно довести до абсурда.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Мингорисполкома:

Меня удивляет, когда родители принимают решение сброситься по 400 евро, чтобы устроить своим чадам выпускной вечер во Дворце Республики. Это ненужная роскошь, неплохо прошло бы торжество и в стенах родной школы, причем с наименьшими затратами. К тому же ребенок только окончил 11 классов, ничего выдающегося в жизни не сделал, чтобы с такой помпезностью праздновать.

В школах и детских садах сформировалась порочная система «вымогательства» денег у родителей на самые разные нужды. Мамы и папы сдают деньги на бутилированную воду, бумагу, салфетки, моющие средства, канцелярские товары, ремонт, мебель и т.д. Все запасы быстро заканчиваются, так что приходится сдавать деньги не один раз. К слову, родители не всегда знают, куда на самом деле расходуются собранные средства, сообщает ctv.by ссылкой на «СБ. Беларусь сегодня».

Петр Киселев, руководитель отдела информации и связей с общественностью Генеральной прокуратуры:

О хищении мы говорим тогда, когда собранные деньги используются не по назначению. К сожалению, такие примеры есть. Когда наличные собираются в массовом порядке, у руководителя может возникнуть искушение прикарманить часть суммы. Но поборы в школах – это лишь одна из составляющих коррупционных преступлений в системе образования. Кстати, это министерство далеко не последнее по числу выявленных фактов взяток и прочей коррупции.

Возвращаясь к поборам в школах и садах, следует отметить, что в прокуратуру родители обращаются не часто. Кроме того, сбор денежных средств зачастую преподносится как инициатива мам и пап: для этого создаются родительские комитеты и попечительские советы. Правда, возникают они далеко не всегда по желанию родителей, а чаще по предложению директоров учебных заведений.

Жалобами родителей на непомерные поборы в школах на «благие меры» уже никого не удивишь. Масштаб проблемы можно оценить, когда сами школьники просят помочь отбиться от постоянных требований педагогов сдавать все больше денег. Есть, конечно, вынужденные расходы, связанные, например, с закупкой учебных пособий.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Мингорисполкома:

Конечно, из бюджета выделяются деньги на нужды учреждений образования, но здесь есть приоритеты. Родители совместно со школой должны определить, что они хотят сделать и для чего. Например, предложат закупить какие-то дополнительные средства образования. Дело нужное. Но все должно быть в рамках разумного и делаться добровольно. Никакой обязаловки!

А как быть, если родители третьеклассника к окончанию учебного года сбрасываются по 250 тысяч ... на ноутбук классному руководителю? О таком случае рассказывает журналист «КП». Известие о сборе денег на роскошный подарок дошло до руководства школы, деньги тем родителям, которые успели сдать пресловутые 250 тысяч, вернули. Но на последнем родительском собрании учительница с негодованием отчитала родителей за то, что кто-то осмелился позвонить завучу. Учитель, не скрывая негодования, заявила, что оскорблена таким поступком со стороны родителей, поскольку всё, что она делает, только ради детей.

«Комсомольская правда в Беларуси»:

В одной школе родители учительнице собрали на стиральную машину, в другой – на мобильный телефон. Еще в одной гимназии родители купили учительнице ноутбтук, но оказалось, что ей хотелось нетбук. Пришлось горемыкам менять один гаджет на другой и сумочку для него в придачу прикупить. Смартфон, шикарное постельное белье определенных расцветок с точными размерами, сервиз…

В некоторых учреждениях образования учителя составляют «списки» подарков, «чтобы родители не тратились на ерунду», утверждает корреспондент «7 дней». И если некоторые педагоги в этих «списках» указывают книги, то другие предлагают «отблагодарить» их мобильными телефонами, СВЧ-печами. Бесплатность образования все больше и больше уходит в область мифов. В сложившееся ситуации, больше всего страдают дети из малообеспеченных семей.

«7 дней»:|

Учителя видят в доставании купюр из родительских кошельков спонсорскую помощь. Родители, которые слишком бедны, чтобы ощущать себя меценатами, могут сгоряча назвать это вымогательством. В итоге за весь учебный год получаются довольно-таки крупные суммы. Логика руководства школы понятна: хочешь, чтобы твой ребенок учился в сносных условиях – плати. И обижаться тут не на кого. Инициатива по сбору денег часто исходит не от самих школ, а от районо. Ситуация ясна: выделяемых средств учебным заведениям не хватает.

Накануне нового учебного года (2012-2013) корреспонденты «Интерфакс-Запад» решили проверить, насколько актуальна тема поборов в белорусских школах, и провели опрос. На вопрос «Существуют ли поборы с родителей в вашей школе»? – более половины респондентов (54%) ответили «Да! Это возмутительно – несу в школу ползарплаты». Около 20% избавлены от прямых денежных поборов, но вынуждены «помогать» школе ремонтом и делать ее работникам «подарки». И, наконец, около 6% реагируют на вопрос позитивно: «Нам для детей ничего не жалко».

К слову, некоторые родители и вовсе считают, что информация о повальных поборах в учреждениях образования преувеличена, и её по праву можно считать слухом, не более того.

Читательница «Народной газеты»:

У нас ни на что, кроме завтраков и дополнительного учебника по английскому, не собирали. И вообще, на мой взгляд, слухи о повальных поборах в учреждениях образования сильно преувеличены. Ну, перечисляем одну-две базовые величины за год, и все.

Что же делать родителям, перед которыми учебный год вновь поставил гамлетовский вопрос: платить или не платить? Исходить из своих возможностей и собственного представления о целесообразности, советуют специалисты Министерства образования. Кроме того, зампредседателя Мингорисполкома уверен, что в случаях, когда «дело» о родительских взносах доходят до абсурда, нужно не раздумывая обращаться к людям знающим: специалисты Минского городского исполкома всегда готовы рассмотреть обращения граждан.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Мингорисполкома:

Я веду личный прием дважды в месяц – по средам и субботам, график можно посмотреть на сайте горисполкома. Дни приема есть и у комитета по образованию. Разбираемся в каждом конкретном случае, если необходимо, выезжаем на место.