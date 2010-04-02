Мингорисполком: Льготные кредиты на строительство жилья смогут получить граждане, стоящие на очереди на жилье

В гостях у программы «Большой город» начальник жилищной политики Мингорисполкома Николай Ком.

Екатерина Забенько: Многих волнует вопрос льготных кредитов. Могут ли на них рассчитывать люди, стоящие на очереди на улучшение жилищных условий? И когда их начнут выдавать?

Николай Ком: Льготные кредиты уже выдают, заключаются кредитные договоры. В последнее время администрации районов подтвердили правомерность включения граждан, заключивших договоры самостоятельно с организациями-застройщиками, в списки льготного кредитования. Сведения о них переданы в банк, и банк заключает договоры с гражданами.

Буквально все 9 районов Минска представили такие списки с подтверждением, что граждане, заключившие договоры долевого строительства, правомерно включены в списки на льготное кредитование и подлежат кредитованию. Банк заключает договоры с теми гражданами, которые включены в списки на льготное кредитование.