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Минчанкам, родившим 3 июля, подарили детскую косметику и комплект белья для новорожденных

05 июля 2010 17:57
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В День Независимости Беларуси в стране родились 400 малышей. В первый рабочий день недели Председатель общественного республиканского объединения «Белая Русь» Александр Радьков и министр здравоохранения Василий Жарко отправились в благотворительный тур по белорусским роддомам.

Эстафету чествования  поддержали по всей столице.  В подарок выбрали то,  что особенно актуально -  детскую косметику и комплект белья для новорожденных. Кстати, от отечественных производителей.

Поддержка молодых семей и забота о детях. Этот принцип уже дал весомый результат. Ведь  уровень рождаемости лишь за год прибавил  5 процентов. Причем позитивные изменения отмечают во всех областях республики.

Акция с любовью к детям от «Белой Руси» дойдет до  каждого уголка страны. И повезло не только тем, кто рожает в праздники. Белорусские меценаты уже готовят сувениры к 1 сентября каждому первокласснику.  

Ольга Юруть, Алексей Мартиненок, Валерий Науменко, телекомпания СТВ

# общество # Благотворительность # 3 июля 2010 в Минске # Парад в Минске 3 июля

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