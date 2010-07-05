Минчанкам, родившим 3 июля, подарили детскую косметику и комплект белья для новорожденных

В День Независимости Беларуси в стране родились 400 малышей. В первый рабочий день недели Председатель общественного республиканского объединения «Белая Русь» Александр Радьков и министр здравоохранения Василий Жарко отправились в благотворительный тур по белорусским роддомам.

Эстафету чествования поддержали по всей столице. В подарок выбрали то, что особенно актуально - детскую косметику и комплект белья для новорожденных. Кстати, от отечественных производителей.

Поддержка молодых семей и забота о детях. Этот принцип уже дал весомый результат. Ведь уровень рождаемости лишь за год прибавил 5 процентов. Причем позитивные изменения отмечают во всех областях республики.

Акция с любовью к детям от «Белой Руси» дойдет до каждого уголка страны. И повезло не только тем, кто рожает в праздники. Белорусские меценаты уже готовят сувениры к 1 сентября каждому первокласснику.

Ольга Юруть, Алексей Мартиненок, Валерий Науменко, телекомпания СТВ