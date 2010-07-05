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Сварщик одного из минских предприятий за три года подделал 12 больничных листов

05 июля 2010 13:59
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Эта история началась еще в 2007, когда 36-летний мужчина обратился в поликлинику с жалобами на плохое самочувствие. Закрывая бюллетень, сам решил его продлить, исправив даты. За три года минчанин поменял не одно место работы, и только на последнем обратили внимание на его частые и продолжительные болезни. Сделали запрос в Фонд соцзащиты, где и выяснилось, что даты закрытия больничных расходятся. Теперь липовыми бюллетенями занимаются правоохранители. А любителю поболеть грозит как минимум крупный штраф.
# общество

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