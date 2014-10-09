Минчанка требует удалить лишние каналы из кабельного ТВ

Замечено, что ничто так не ограничивает взгляд на жизнь, как диагональ телевизора. С этим абсолютно согласна героиня этого сюжета. Она уверена, что, ограничив количество телеканалов, ее жизнь станет ярче.

Кто и когда впервые квитанцию об оплате коммунальных услуг назвал жировкой, достоверно неизвестно. Но определенно в этом слове заложена не только ирония, но и горечь. Глядя, порой, на строки платежки вспоминаешь пословицу: Не до жиру, быть бы живу. Минчанка Ярослава Соломатина оплатила жировки не думая. Причем не только свои, но и родного сына

Ярослава Соломатина:

Проблема возникла внезапно. Сын уехал в командировку и попросил присмотреть меня за квартирой. Я нашла жировочку, посмотрела, как раз и моя жировка пришла.

Ярослава Федоровна не сразу заметила, что конечная сумма в квитанции за квартиру сына внезапно выросла.

Ярослава Соломатина:

Ну, думаю, чтобы не задерживать нужно всё оплатить, чтобы не звонили, не трезвонили. Оплатила. Думаю, разберусь потом.

Сказала и сделала. Но вот разбирательства повергли женщину в недоумение.

Ярослава Соломатина:

Стала смотреть эти жировки: две последние позиции — ТВ программы. Значит, по сравнению с июнем ТВ программы, количество их увеличилось на 30, и стоимость за все программы — 100 тыс. рублей. Фактически столько же, сколько и все коммунальные услуги.

Такому обильному телеконтенту ни женщина, ни ее сын не были готовы. Максимум на пульте управления телевизора использовались 5-6 кнопок. Поэтому было решено от ненужной услуги отказаться. И здесь Ярославу Федоровну ждало еще одно разочарование. Оказалось, что для отключения надо заплатить. Пенсионерка твёрдо решила: добиться справедливости.

Ярослава Соломатина:

Я им написала письмо, что у меня есть договор, всё расписала чётко, как это пишутся официальные письма. И пишу, что согласно такому-то пункту только моё письменное разрешение даёт вам основание подключать эти каналы.

Увы, здесь Ярослава Федоровна несколько заблуждается. Дело в том, что подписанный в 2007 году договора на восемь телеканалов содержал пункт 4.6, который предусматривал подключение организацией дополнительных телеканалов при определенных условиях. Какие именно условия должны наступить в договоре — не указывалось. Но они наступили, и в дом без предупреждения вломилось еще почти пятьдесят телеканалов. Женщина возмутилась и написала заявление в МТИС.

Ярослава Соломатина:

Я им написала, что обилие этих статей гражданского кодекса убедили меня в том, что я должна обратиться в суд. Для этого мне, пожалуйста, пришлите копию договора.

Через несколько дней к женщине пришёл сотрудник из МТИС, который сообщил, что для ограничения телеканалов необходимо установить частотный фильтр, который, что называется, отфильтрует все и оставит лишь социальный пакет из 6 каналов. Ярослава Федоровна согласилась, и к обоюдному согласию сторон был заключен договор, в который уже предусматривал, что никто впредь без ее согласия не подключит дополнительные каналы.

Дарья Слепченко, корреспондент СТВ:

Кстати, доля вины в этой истории лежит и на Ярославе Федоровне, которая не разобравшись оплатила жировку. И тем самым заключила договор оферты на поставку дополнительных телеканалов.

Принцип подобного договора в следующем: оплатил, значит по умолчанию заключил договор и согласился со всем.

Ярослава Соломатина:

Вот они мне присылают уведомление о том, что подключены конкретно эти каналы и если я их оплачиваю, значит, я принимаю их предложение.

Ярослава Федоровна сомневается, что обычная жировка может являться договором оферты. Но, увы, это так.

Елена Мойсейчик, юрист:

Исполнитель отправил в адрес потребителя предложение по увеличению каналов, соответственно, увеличению стоимости. Потребитель путем осуществления оплаты фактически согласился с данным предложением, то есть, говоря юридическим языком, исполнитель отправил оферту, соответственно, потребитель путём оплаты такой оферты произвел фактически акцепту, сакцептировал данное предложение и признал условия договора заключёнными. Если потребитель в данной ситуации не согласен с таким предложением в дальнейшем, то есть сразу не разобралась, выяснила позже и так далее, естественно, необходимо начинать с того договора, который был заключен изначально.

А изначально, как говорилось выше, договор предусматривал при определенных условиях добавление дополнительных телеканалов. И посему следует.

Елена Мойсейчик, юрист:

Заявить требования о возврате денег, к сожалению, потребитель уже не сможет.

В этой телевизионной истории все закончилось благополучно. Но сколько нервов и сил потратила пенсионерка на разбирательство, знает только она. Теперь Ярослава Федоровна твердо усвоила урок: документы надо читать внимательно. И особенно те пункты, которые написаны мелким шрифтом, потому что чем мельче шрифт, тем больше потом заберут.

А вообще, я абсолютно уверен: телевидение может сделать нас образованными людьми. Каждый раз, когда дома кто-то включает телевизор, я иду в другую комнату и читаю хорошую книгу.