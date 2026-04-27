Минчанка создает уникальные обережные куклы – пообщались с творческой белоруской

Она открывает подписчикам Беларусь мистическую и создает славянские обережные куклы. Сегодня в объективе креативная минчанка, ремесленник, тревел-блогер и банковский работник Светлана Цеханович. В 2010-м начинала с популярных тильд, но интерьерную эстетику сменила глубина и смысл. На выставках познакомилась с мастерами и стала изучать сакральные традиции и код предков. Экспедиции в прошлое вскоре начали приносить свои плоды.

Профсоюз меня поддерживает, для работников я стала проводить мастер-классы. Меня это очень радует, меня это вдохновляет.