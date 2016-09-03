Программа Дня города: поздравления на 20 языках и турнир по силовому экстриму

Новости Беларуси. Праздник, по уже сложившейся традиции, 3 сентября охватил весь город. Его палитра, как всегда, разнообразна. Десятки мероприятий проходят в районах, и, конечно же, в самом центре города. Основной развлекательной площадкой стала территория у Дворца спорта.

Здесь столицу с праздником поздравили сразу на 20 языках – от индийского до корейского!

На сцене выступили народные коллективы из России, Украины, Армении и других стран. А народные умельцы со всей Беларуси представили работы в городе мастеров.

Также по традиции не обошлось и без спортивной составляющей: 3 сентября здесь проходит турнир по силовому экстриму, а также волейбольные и баскетбольные матчи.

А буквально через пару часов у стен Дворца Спорта зазвучит музыка в исполнении академического симфонического оркестра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости Дня города:

Минск очень нравится на самом деле: очень красивый, очень спокойный город. Здесь отдыхаешь душой!

От себя лично, и вообще от всего армянского этноса, проживающего в Беларуси, хотим пожелать городу Минску процветания, благополучия, дружелюбия, мира и спокойствия. Которые уже присутствуют в этом городе, что очень здорово.

Наш город очень красивый. И даже в сравнении с другими городами мы гуляем и думаем: «О, мы этого не видели! В других городах, странах по-другому, и не так здорово, как у нас».

Приехали очень издалека: Дальний восток, город Хабаровск. Очень приятно, что мы попали. Не юбилей, но относительно красивая дата: девять – сорок девять.