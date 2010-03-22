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В Минске нынешней весной высадят 11 тысяч деревьев и 25 тысяч кустарников

22 марта 2010 13:08
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Об этом сегодня сообщили в Мингорисполкоме.

Посадки будут вестись вдоль Минской кольцевой автодороги, во дворах жилых домов, в парках и скверах. Кроме того, на проспектах Независимости и Победителей пересадят деревья, которые серьезно пострадали зимой. Заменить придется примерно каждое десятое.

Игорь Кушнеревич, исполняющий обязанности генерального директора УП «Минскзеленстрой»:
Планируется пересаживать деревья от Дворца Республики и до площади Победы. От Дворца Республики до улицы Янки Купалы деревья имеют очень неприглядный вид, они будут заменены полностью. Деревья, которые мы будем удалять, будем высаживать в свободную от застройки местность, чтобы их реанимировать.

# общество

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