В Минске нынешней весной высадят 11 тысяч деревьев и 25 тысяч кустарников

Об этом сегодня сообщили в Мингорисполкоме.

Посадки будут вестись вдоль Минской кольцевой автодороги, во дворах жилых домов, в парках и скверах. Кроме того, на проспектах Независимости и Победителей пересадят деревья, которые серьезно пострадали зимой. Заменить придется примерно каждое десятое.

Игорь Кушнеревич, исполняющий обязанности генерального директора УП «Минскзеленстрой»:

Планируется пересаживать деревья от Дворца Республики и до площади Победы. От Дворца Республики до улицы Янки Купалы деревья имеют очень неприглядный вид, они будут заменены полностью. Деревья, которые мы будем удалять, будем высаживать в свободную от застройки местность, чтобы их реанимировать.