Минчанин обещал помочь частной фирме с поставками за границу, но присвоил деньги себе

Новости Беларуси. Обещал «помочь» с поставками пиломатериалов за границу, но не просто так. За гонорар в пять тысяч рублей ежемесячно 41-летний хитрый минчанин вызвался способствовать доверчивому директору частной компании в увеличении продаж за рубеж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Детали расследования уголовного дела сообщили в Следственном комитете.

Андрей Демьянов, начальник Фрунзенского РОСК Минска:

После заключения договора возник вопрос с доставкой материалов. Обвиняемый воспользовался ситуацией и заверил предпринимателя, что обладает достаточными знакомствами, чтобы за денежное вознаграждение оперативно найти вагоны для последующей отгрузки товаров в адрес покупателей. Директор частной фирмы доверился фигуранту и выполнил все его условия. Заключение второго контракта происходило по уже отработанному сценарию. На этот раз в Азербайджан необходимо было поставить четыре вагона пиломатериалов. Предприниматель, отправив два вагона, заподозрил неладное. И сообщил фигуранту, что остальной материал отправит с помощью сторонней фирмы.