Белорусские таможенники стали лауреатами Гран-при в номинации «Танец» на фестивале «Золотой кадуцей»

20 сентября поздравления принимают сотрудники белорусской таможенной службы. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Инга Жерко, инспектор отдела анализа и контроля таможенных процедур Минской региональной таможни и Александр Быков – главный инспектор отдела идеологической работы Государственного таможенного комитета.

Профессиональный праздник – это не единственный повод, о котором мы поговорим с гостями программы. Инга и Александр – не просто сотрудники серьезного ведомства, но и творческий дуэт.

Инга Жерко и Александр Быков стали лауреатами Гран-при в номинации «Танец» на XXII Международном конкурсе самодеятельного художественного творчества должностных лиц и работников таможенных органов «Золотой Кадуцей».

Подробнее – в интервью телеканала СТВ.