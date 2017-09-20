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Белорусские таможенники стали лауреатами Гран-при в номинации «Танец» на фестивале «Золотой кадуцей»

20 сентября 2017 07:39
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20 сентября поздравления принимают сотрудники белорусской таможенной службы. Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – Инга Жерко, инспектор отдела анализа и контроля таможенных процедур Минской региональной таможни и Александр Быков – главный  инспектор отдела идеологической работы Государственного таможенного комитета.

Профессиональный праздник – это не единственный повод, о котором мы поговорим с гостями программы. Инга и Александр – не просто сотрудники серьезного ведомства, но и творческий дуэт.

Инга Жерко и Александр Быков стали лауреатами Гран-при в номинации «Танец»  на XXII Международном конкурсе самодеятельного художественного творчества должностных лиц и работников таможенных органов «Золотой Кадуцей».

Подробнее – в интервью телеканала СТВ.

# общество # Таможня Беларуси # Фотофакт # Инга Жерко # Александр Быков

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