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Минчанин Евгений Казанцев придумал гербы для всех районов Минска

10 января 2017 09:07
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Знаете ли вы, что в каждом районе Минска есть свой герб? Но вот что на них изображено, известно далеко не всем. А вот Научный сотрудник Национального исторического музея Евгений Казанцев может по памяти воспроизвести любую деталь на символике. Более того, он придумал свои варианты гербов для каждого района столицы.

Геральдикой Евгений увлекся еще в школьные годы. Поэтому составить альтернативные варианты уже существующим эмблемам ему не составило никакого труда – справился за одну неделю.

В своих эмблемах Евгений старался сохранить те же элементы и идеи, которые присущи оригинальной символике, но при этом отразить специфику района.

А это вариант герба Ленинского района.Серебряный цвет отражает название исторического пригорода Серебряные Мельницы на западном берегу Свислочи и микрорайона Серебрянка на восточном берегу реки.

Наиболее удачным из всех своих вариантов Евгений считает герб Октябрьского района.

Как признается Евгений Казанцев, он не художник и не дизайнер. Поэтому изображения носят скорееиллюстративный характер. Возможно, когда-нибудь инициативный историк доработает и предложит эмблемы на утверждение в администрации районов Минска. А пока юноша предлагает свои творения лишь как альтернативную идею для рассмотрения и обсуждения.

# общество # Известные минчане # Фотофакт # История # Евгений Казанцев

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