Что корова языком слизала: причины падежа крупного рогатого скота в Витебской области

Новости Беларуси. Совсем неделовой и даже преступный подход к делу наши корреспонденты обнаружили в хозяйствах Витебской области. Здесь с начала года погибли более 120 коров. Причина – корм, в котором, как выяснилось, были гвозди и проволока. Кто составляет такое «железное» меню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросом, чем кормить свою кормилицу, Надежда Петровна не задается. Пока хорошая травка – буренка на пастбище. Утром и вечером потчует рогатую мукой, без каких либо… железных добавок.

Надежда Стемпель, житель деревни Рашковка:

У меня ерунды не будет. У меня своя мельница и там стоит магнит. И если что-то в зерне попадет, он ловит.

Увы, но уследить за буренками, если их в хозяйстве не одна, а тысячи – куда сложнее. Потому случается, что в коровьи желудки попадают проволока, шпагат и даже гвозди! После такого редко какая буренка выживет. Как выяснилось, подобное было сразу в трех хозяйствах Докшицкого района. Все это выяснилась при вскрытии погибших животных.

Наталия Земчёнок, первый заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Докшицкого райисполкома:

Все наши корма проходят проверку в Тулово в лаборатории на исследование класса качества. На сегодняшний день наши корма соответствуют 1-2 классу качества.

Тем не менее, факты говорят другое. Всего за 7 месяцев в Витебской области погибло почти 6 тысяч буренок. В регионе опередили свою же печальную статистику прошлого года.

Владимир Машеро, первый заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствия Витебского облисполкома:

Из всех случаев падежа только 123 было из-за того, что в преджелудках были обнаружены инородные предметы. Это всего лишь 2 процента к общему количеству павших животных.

Во время внезапных проверок увиденному поражались даже видавшие виды прокурорские работники. Так, погибшие телята просто валялись на территории сельхозпредприятия «Кохановичи» близ Верхнедвинска. А это здание без окон, без дверей в «Борковичах» того же района. В подвал просто сбрасывали туши погибших животных. Как говорится, подальше от глаз – и нет проблем.

Ирина Янукович, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов прокуратуры Витебской области:

Зачастую хозяйства грешат тем, что якобы переводят коров дойного стада в откорм, а потом, возвращая их обратно, таким образом, показывая привесы. Причем эти привесы исчисляются тоннами. Кормовая база и хранение кормов не отвечают требованиям.

Падеж животных, продажа с нарушениями и реализация ниже себестоимости. Только по этим фактам возбуждено 13 уголовных дел. Проверка продолжается.