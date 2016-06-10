Михаил Журавков пожелал старшеклассникам весело провести выпускной вечер

Новости Беларуси. Тысячи белорусских старшеклассников готовятся к выпускному вечеру. Торжественные балы 10 июня пройдут во всех школах, гимназиях и лицеях. В этом году среднюю школу заканчивают более 57 тысяч человек. Мероприятия, посвященные вручению школьных аттестатов, начнутся в 19:00, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Я желаю, чтобы сегодня провели весело, хорошо, естественно, с какой-то грустью, ностальгией, но в стенах своей родной, любимой школы вместе со своими одноклассниками, учителями и, конечно, родителями.