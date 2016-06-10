Слишком высокие отчисления на капремонт в жировке: есть ли оправдание коммунальщикам?

Капитальный ремонт – это стихийное бедствие, совершенное группой лиц по предварительному сговору. По крайней мере, так считает герой этого сюжета.

Капитальный ремонт – долгожданный процесс для каждого жильца относительно старого дома. И хотя герои нашего сюжета дождались ремонта своей обители, особого энтузиазма и радости они от этого не испытывают. Минчане, проживающие по адресу улица Орловская дом 23, в капитальном ремонте «капитально» разочаровались.

Екатерина Юран:

Вместе с ремонтом начались и проблемы.

Капитальный на бумаге - на деле полная халтура. Так утверждают жильцы.