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Слишком высокие отчисления на капремонт в жировке: есть ли оправдание коммунальщикам?

10 июня 2016 07:15
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Капитальный ремонт – это стихийное бедствие, совершенное группой лиц по предварительному сговору. По крайней мере, так считает герой этого сюжета.

Капитальный ремонт – долгожданный процесс для каждого жильца относительно старого дома. И хотя герои нашего сюжета дождались ремонта своей обители, особого энтузиазма и радости они от этого не испытывают. Минчане, проживающие по адресу улица Орловская дом 23, в капитальном ремонте «капитально» разочаровались.

Екатерина Юран:
Вместе с ремонтом начались и проблемы.

Капитальный на бумаге  - на деле полная халтура. Так утверждают жильцы.

# общество # Ремонт и капремонт в Беларуси # Екатерина Юран

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