Центры дружественного отношения к подросткам: помощь в решении проблем возраста

Центр дружественного отношения к подросткам. Расскажите, что это за организация такая?

Инесса Палазник, координатор республиканского информационно-методического ресурсного центра «Ювентус»:

Центр дружественного отношения к подросткам находиться на базе детских поликлиник. Преимущественно. Но они имеют отдельный вход. В центрах работают врачи-гинекологи, психологи. Это учреждения, которые обслуживают подростков с 10 до 18 лет.

Валентина Шукан, координатор центра дружественного отношения к подросткам «Доверие»:

Подростки в поликлиниках тоже обслуживаются. Просто здесь немного другая задача. Центры решают вопросы, которые связаны с проблемами возраста, или просто возраста. Они могут посещать и поликлинику, и центр. Особенность центра: они могут прийти туда анонимно. Бесплатно. Конфиденциально. Задать любой вопрос, и на любой свой вопрос получить ответ. По закону здравоохранения, каждый подросток с 14 лет имеет право дать согласие на простое медицинское вмешательство: анализы, осмотр гинеколога (если есть 14 лет, без разрешения родителей). Что касается субъективного выбора: прерывание или сохранение беременности – по законодательству здесь уже с 18 лет. И мы обязаны сообщить об этом, потому что это серьёзная процедура.

Инесса Палазник, координатор республиканского информационно-методического ресурсного центра «Ювентус»:

В центрах не делают прерывание беременности. Направляют с мамой. Но вопросы, которыми занимается центр: профилактика ранней детской беременности, профилактика инфекций, передаваемых половым путём, профилактика различных заболеваний, которые могут возникнуть в подростковом возрасте.