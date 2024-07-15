Следователи изучают обстоятельства гибели 13-летнего подростка в детском лагере

Без человеческих жертв не обошелся разгул стихии в Беларуси. В Гомельской области при падении дерева погиб 13-летний подросток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это случилось в воскресенье, 14 июля, в детском оздоровительном лагере имени Марата Казея. Ураган застал ребят на открытой концертной площадке, где проходил танцевальный батл.

Анна Абазовик, заместитель директора детского оздоровительного лагеря имени Марата Казея производственного объединения «Белоруснефть»: В 17:15-17:20 моментально, молниеносно изменилась погода, в секунду отключилось электричество. Ливень стеной стоял. Среагировали быстро, четко, слаженно воспитатели, дети, помощники – все. Схватили детей под крылышки, завели в самые ближайшие корпуса.

Мария Трушинская, официальный представитель Следственного комитета Беларуси: Когда началась буря, дети бросились в жилые корпуса, по предварительным данным, при падении деревьев и обломанных ветвей пострадали семь воспитанников лагеря. В результате полученных телесных повреждений скончался 13-летний мальчик.

Трем детям с ушибами и травмами оказана медицинская помощь на месте, еще трое были госпитализированы.

Наталья Галдина, заместитель главного врача Речицкой центральной районной больницы:

Один ребенок был госпитализирован в детскую областную больницу с тяжелой травмой конечности. Один ребенок с легкими изменениями госпитализирован в травматологическое отделение, сейчас находится у нас в удовлетворительном состоянии. И еще один ребенок в удовлетворительном состоянии отпущен на амбулаторное лечение.

Состояние девочки после операции в Гомеле оценивают как стабильное. Оздоровительный лагерь продолжает работать в штатном режиме. Спасатели, военные и бригады нефтяников устраняют последствия бури, включены дизельные генераторы. Детям и сотрудникам оказана психологическая поддержка. В Гомельской области объявлена чрезвычайная ситуация и сформирован штаб по ликвидации последствий ненастья.