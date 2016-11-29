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Консервация мусоропровода позволит сэкономить 20-30% стоимости коммунальных услуг

29 ноября 2016 19:06
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Новости Беларуси. Когда целый дом не только копейку, но и рубль бережет!

На 20%, а то и 30% смогут сэкономить минчане на коммуналке благодаря консервации мусоропроводов.

Предполагается, что за счет этого жировки полегчают уже с января 2017 года. Вопрос уменьшения тарифа уже одобрен в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства. С этой же целью дома в столице строят тоже без мусоропроводов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ведь расходы на их обслуживание обходятся гораздо дороже сбора вторичных материальных ресурсов.

Виталий Смирнов, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Минским горисполкомом поставлена задача перед организациями жилищно-коммунального хозяйства: заварить 1000 стволов мусоропровода в этом году. Уже около 790 заварено.

Последнее время все-таки видно, что те контейнеры, которые мы закупаем и устанавливаем для вторичных материальных ресурсов, наполняются все-таки быстрее. Население активно участвует в том числе и в сборе вторичных материальных ресурсов.

# общество # Коммунальное хозяйство # Виталий Смирнов

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