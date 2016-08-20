Михаил Мирончик – о качестве среднего образования в Минске

Новости Беларуси. Это программа «Большой город» на СТВ. Сегодня она посвящена родителям, которые готовятся отправить своих детей в школу. Не важно, в первый класс или какой-то другой. Для них всех совсем скоро прозвучит первый звонок. Готовы ли к этому школы? Но это не главное.

Основной темой этого познавательного урока станет качество среднего образования. Что делается, чтобы оно было не средним, а высоким? Какую роль в этом играют родители? У них тоже, кстати, есть домашнее задание. Конечно же, поговорим о тех, кто учит и будет учить наших детей.

Если вы готовы получить полезные знания устраивайтесь поудобнее! Ведущий программы Олег Степанюк пообщался с председателем комитета по образованию Мингорисполкома Михаилом Мирончиком.