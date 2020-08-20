Все школы столицы получили паспорта готовности к новому учебному году

Новости Беларуси. Паспорта готовности к новому учебному году получили все учреждения образования в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Паспорта готовности к новому учебному году получили все учреждения образования в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Школьников примут 243 школы и гимназии. 1 сентября ученики зайдут в обновленные классы.
День знаний станет двойным праздником для жителей Каменной Горки-3. Впервые примет детей СШ № 52 – современное учреждение с бассейном и несколькими тренажерными залами.