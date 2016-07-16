МИД Беларуси рекомендует гражданам временно воздержаться от поездок в Турцию

Новости Беларуси. Посольство Беларуси в Турции и белорусский МИД рекомендуют нашим гражданам до стабилизации обстановки в стране воздержаться от запланированных поездок в Турецкую Республику.

Тем, кто в этот момент находится в стране, в целях безопасности нужно исключить посещение мест массового скопления.

Дмитрий Значенок, консул Республики Беларусь в Турецкой Республике:

Рекомендуем оставаться там, где они остаются. Если они проживают здесь, в Турции, в квартирах – оставаться дома, если в отелях – не покидать территорию отеля. Горячие линии посольств открыты в Стамбуле и Анкаре. Наши граждане звонят, уточняют ситуацию.

Горячая линия в посольстве Беларуси в Анкаре и генеральном консульстве в Стамбуле работает в круглосуточном режиме.

Посольство Беларуси в Анкаре:

+ 903-12-441-67-69

+ 905-30-499-25-35 (моб.)

Консульство в Стамбуле:

+ 905-317-19-11-17

Обращаться сюда можно по самым разнообразным вопросам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.