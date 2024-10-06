Межевич: Беларуси с Президентом повезло даже раньше, чем нам

Надежда Сасс, ведущая:

Я с огромным уважением отношусь к белорусскому лидеру и поражаюсь выдержке, мудрости человека, потому что действительно столько лет ты пытаешься объяснить, указать, как верно и вообще как сложно вести переговоры, когда нет собеседника.

Николай Межевич, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А.Громыко, профессор:

1990-е годы были очень тяжелые, и мало кому повезло. Республике Беларусь повезло раньше, чем нам. Я помню, приезжал в Минск в Министерство иностранных дел в 1992 году. И было понятно, что мы находимся на одной площадке: старой власти нет, новая власть вроде бы есть, но разговаривать пока не с кем. Очень тяжело. Первые же выборы Президента привели к тому, что новая власть начала формироваться, окрепла и начала реализовывать тот курс на суверенитет, результат которого мы видим сегодня. Нам пришлось еще терпеть до 2000 года. Затем и у нас произошло то, что, строго говоря, до этого произошло в Республике Беларусь. И дальше уже, собственно, процесс стал для нас необратимым, выстраивание интеграции Союзного государства.

А Украине, о которой мы сегодня так много говорили, удивительнейшим образом не повезло, причем с каждым разом везения было все меньше и меньше. От старого, но хотя бы за этот счет опытного аппаратчика Кравчука к красному директору, выяснилось, нерешительному человеку Кучме. А дальше, в общем, и говорить не хочется. Ну, сейчас, конечно, шедевр. То есть это просто уже вне всякой конкуренции. Если бы вернулся посмотреть на современную Украину Кравчук, он бы сказал: да вы что? Да как? Да неужели? Но вот, увы, это так.