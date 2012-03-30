С 20 марта Интернет-магазинам Беларуси было выдано 17 предписаний о нарушениях

С 20 марта Минторг выдал Интернет-магазинам Беларуси 17 предписаний о нарушениях. Практически в каждом Интернет-магазине не соблюдается законодательства о торговле, защите прав потребителей и рекламе.

На сайте чаще всего отсутствует вся необходимая информация о продавце: наименование организации, юридический адрес, а также время работы магазина. Не хватает данных и о самих товарах. В частности, не указывается гарантийный срок, сведения об изготовителе, срок доставки, цена и условия оплаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итоги первого мониторинга Интернет-магазинов подведут 30 марта в Минске.

Как сообщили в Минторге, мониторинг продолжится до 1 мая. Ведомство готовит ряд предложений по улучшению работы в этой сфере.

Ирина Наркевич, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

За первые 10 дней мониторинга мы, откровенно говоря, ужаснулись, ведь было такое количество нарушений. Нарушения законодательства о защите прав потребителей, законодательства о торговле. Этого не должно быть.

Как контроль в сфере защиты прав потребителей мы это будем пресекать.