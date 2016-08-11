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Международный летний университет клубов ЮНЕСКО собрал активную молодежь

11 августа 2016 14:38
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Новости Беларуси. Летний университет клубов ЮНЕСКО собрал под Борисовом около сотни участников. На базе детского оздоровительного лагеря «Бродовка» собрались молодые лидеры клубов ЮНЕСКО, других детских и молодежных общественных объединений со всей страны, педагоги, волонтеры, а также гости из Украины. В летнем университете молодежь может проявить все свои лидерские качества, креативность и нестандартность мышления. Пройдут образовательные секции и круглые столы по основным направлениям деятельности ЮНЕСКО, курсы и учебные кружки, творческие мастер-классы и масштабная развлекательная программа. Нынешний университет приурочен к Году культуры в Беларуси и 70-летию Детского фонда ООН ЮНИСЕФ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # ЮНЕСКО

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