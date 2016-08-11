Международный летний университет клубов ЮНЕСКО собрал активную молодежь

Новости Беларуси. Летний университет клубов ЮНЕСКО собрал под Борисовом около сотни участников. На базе детского оздоровительного лагеря «Бродовка» собрались молодые лидеры клубов ЮНЕСКО, других детских и молодежных общественных объединений со всей страны, педагоги, волонтеры, а также гости из Украины. В летнем университете молодежь может проявить все свои лидерские качества, креативность и нестандартность мышления. Пройдут образовательные секции и круглые столы по основным направлениям деятельности ЮНЕСКО, курсы и учебные кружки, творческие мастер-классы и масштабная развлекательная программа. Нынешний университет приурочен к Году культуры в Беларуси и 70-летию Детского фонда ООН ЮНИСЕФ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.