Международный форум «PR-кветка-2013»: регистрация участников продлена до 25 марта

Новости Беларуси. Оргкомитет шестого открытого студенческого форума «PR-кветка-2013» принял решение продлить время регистрации участников до 25 марта включительно.

Дедлайн отсрочен и для тех, кто готовит PR-проекты для участия в ярмарке студенческих проектов и пишет тезисы на научно-практическую конференцию: их можно высылать также до 25 марта 2013 г.

Екатерина Керемша, представитель команды организаторов, куратор ярмарки PR-проектов:

Мы решили продлить сроки регистрации по двум причинам. Во-первых, из-за большого количества заявок. Чьи-то заявки просто не доходят с первого раза. Кому-то не хватило буквально чуть-чуть, чтобы доделать проект или дописать работу. Во-вторых, у многих желание посетить наш форум появилось после опубликования программы. Многие просто не ожидали, что форум станет таким масштабным! На момент 23 марта зарегистрировано порядка 400 человек, и это не считая практически всех студентов нашей специальности «информации и коммуникации», которые любят прислать заявки в последний день, а также наших спикеров, членов жюри, партнеров. Время еще есть! Не упустите возможность узнать о PR на увлекательных тренингах, мастер-классах. Тем более – участие в форуме абсолютно бесплатно!

Для того чтобы поучаствовать в форуме в качестве слушателя (получить при регистрации бейдж с именем и информационный пакет, посещать мастер-классы, тренинги и круглые столы), следует заполнить регистрационную форму слушателя на сайте форума.

Надежда Николаева, координатор направления информационной поддержки форума:

Тем, кто готов выступить с докладом на научно-практической конференции или представить свой PR-проект, стоит заглянуть на сайте форума в раздел «Требования к проектам 2013», заполнить размещённую там регистрационную форму и выслать её вместе с описание проекта либо тезисами доклада на адрес prkvetka2013@gmail.com.



Напомним, международный форум «PR-кветка-2013» пройдёт 27-29 марта в Минске. Креативная концепция грядущего форума – «PR-ателье» – символизирует уникальность и нестандартность профессиональных PR-решений, индивидуального подхода к партнёрам и клиентам, искусного владения PR-инструментами.

Надежда Николаева, координатор направления информационной поддержки форума:

Каждый год форум выбирает особую творческую концепцию. В прошлом году это была «PR-Олимпиада», что весьма символично: летом 2012 состоялись Летние Олимпийские игры в Лондоне. В этом году мы решили организовать «PR-Ателье», чтобы показать: PR – это не масс-маркет, а эксклюзивные решения и индивидуальная «подгонка» PR-иструментов для каждого конкретного заказчика. С мастер-классами в модной тематике выступят Алеся Ольгина, PR-директор Ивана Айплатова, Виктория Наумова, творческий руководитель проекта «Большой модный маркет». Помимо «модных выступлений» запланировано много мастер-классов, касающихся ежедневной работы PR-специалистов.

Как отмечают организаторы, с каждым годом расширяется и география участников форума. Что, несомненно, показатель неподдельного интереса к развитию белорусскому PR.

Екатерина Керемша, представитель команды организаторов, куратор ярмарки PR-проектов:

В этом году география форума радует глаз. Особенно, приятно осознавать, что подтягиваются регионы! Представлены Гомель, Гродно, Брест (2 команды), Пинск, Могилев. Есть слушатели из Новополоцка. Что касается зарубежных гостей – то традиционно это команда из Вильнюсского Брянского университетов. Посмотреть на форум приедут студентки из Москвы, одна девочка – из Вроцловского университета. Кроме того, мы ждем гостью из Казахстана.

Справка ctv.by

Студенческий форум «PR-кветка» проводится на базе Института журналистики БГУ с 2007 года. Цель проекта - формирование и развитие студенческого PR-сообщества, налаживание связей между студентами из разных вузов и городов, изучающими public relations, преподавателями PR и практикующими PR-специалистами.