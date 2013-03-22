Невесенняя погода сохранится в Беларуси до конца марта

Новости Беларуси. Зима не хочет сдавать своих позиций. Синоптики на 22 марта передали предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. В Брестской и Гомельской областях снег и метель. По юго-восточной половине республики холодный ветер усилится до 18 метров в секунду. В Витебском регионе ночью до 20 мороза. И такая, совсем не весенняя погода, сохранится в Беларуси до конца марта.

Белорусские энергетики готовятся к прохождению весеннего паводка с учетом последствий циклонов «Хавер» и «Бирк». Сейчас вместе со спасателями и синоптиками отслеживается ситуация в потенциально опасных районах Полесского региона, гидрологическая обстановка на водохранилищах ГЭС, теплоэлектростанциях и реках. Проверена исправность оборудования и режимные схемы для бесперебойного снабжения населенных пунктов на случай повреждения линий основного электропитания. 850 аварийных бригад, а также более 700 единиц техники повышенной проходимости готовы к работе.

Сроки посевной в Беларуси могут быть сдвинуты. Это связано с запоздалым приходом весны. Однако это не должно повлиять в целом на ход и результаты весенней кампании. Зимовка посевов проходила достаточно благоприятно. Сейчас на полях высокий снежный покров. Всё зависит от того насколько быстро сойдет снег. В этой связи ученые подготовили рекомендации Минсельхозпроду и уточнили мероприятия в период весенней полевой кампании с учетом сложившейся погоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске остается еще много неочищенных от снега участков, особенно на прилегающих к жилым домам территориях. Мингорисполком просит жителей столицы помочь коммунальным службам в уборке снега в ближайшие выходные. ЖЭСы готовы обеспечить минчан необходимым инвентарем.