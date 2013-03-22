В Гродненской области спасатели приступили к подрыву ледяных заторов на реке Неман

Новости Беларуси. Взрывчатка как способ борьбы с наводнением. В Гродненской области спасатели приступили к подрыву ледяных заторов. Такие «плотины», как пробки на реке, приводят к поднятию уровня воды и затоплению деревень. А с началом ледохода серьезная опасность угрожает еще и мостам.

Деревянный мост местные жители называют не иначе как дорогой жизни. На противоположном берегу Немана расположен единственный населенный пункт, относящийся к Лидскому району. Поэтому, чтобы попасть в райцентр в поликлинику или просто сходить в сельский магазин, в объезд пришлось бы делать крюк длиной в 50 километров. Поэтому за работой спасателей наблюдают все жители деревни.

На Немане ниже по течению льда практически нет. Заторы образовались непосредственно перед мостом. В этом месте толщина льда доходит до 50 сантиметров. И это еще не самое страшное. Со временем такая природная плотина будет только увеличиваться. И хотя деревянная переправа защищена волнорезами, противостоять ледоходу не сможет. При паводке, утверждают местные жители, затопления ближайших деревень не избежать.

Альфред Смялковский, житель деревни Мотевичи:

Очень большая работа проведена людьми, МЧС. Без них бы никак. Вы сами видите какая здесь стихия, какие здесь нагромождения льда. Если бы это все шло своим чередом, мост очутился бы в Орле, есть такой населенный пункт.

Подтопление прибрежных домов, говорят сельчане, – не самое страшное. Главное защитить мост. Он и для людей спасенье, и для местного хозяйства нужен как воздух. За Неманом – сотни гектаров заливных лугов.

Иван Бурак, житель деревни Мотевичи:

Кригоходы бывают большие такие, что Неман, бывает, за год по два, по три разы вырывает, опять замерзает. Конечно, они свою работу делают, все правильно. Это одно, а второе: вот сейчас делают комплекс на 800 коров. Там сенокоса столько. Это же столько сенажа можно заготовить. Конечно, необходимо.

Практике подрыва ледяных заторов в Гродненской области уже несколько лет. В основном такие спецоперации спасатели проводят на Немане – самой большой и «капризной» реке региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Живолевская, официальный представитель Гродненского областного управления МЧС:

Для освобождения рек от ледяных заторов и предотвращения повреждений мостов проводятся взрывные работы. Сегодня вблизи деревни Мотевичи Лидского района такие работы специалисты провели на реке Неман. В данный момент гидрологическая обстановка в нашей области стабильна. Круглосуточно ведется ее мониторинг.

По прогнозам, лед на реках Принеманья вскроется в конце марта – начале апреля. До этого времени спасателям необходимо ликвидировать все заторы на самых опасных участках.