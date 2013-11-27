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Международный форум молодых журналистов в Могилеве 27 ноября

27 ноября 2013 18:29
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Новости Беларуси. «Общий взгляд в будущее» - так называется международный форум молодых журналистов, который открылся в Могилеве. Впрочем, в медиаконференции участвуют не только молодые корреспонденты, но и мэтры журналистики- эксперты и руководители ведущих СМИ.

Речь на форуме шла о проблемах журналистики, о  будущем региональной и корпоративной прессы. Для участников организованы мастер-классы. Профессиональными секретами с молодыми коллегами делятся известные белорусские журналисты и зарубежные гости. А завтра лучшие получат премии из рук своих кумиров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Пролесковский, министр информации Республики Беларусь:
Надо как можно больше вовлекать молодежь. Наша моложежь начинает воспринимать своих близких соседей как жителей иностранного государства. Мне это не нравится и я буду делать все, чтобы чтобы молодежь СНГ сотрудничала и дружила.   

Дмитрий Караман, главный редактор отдела информационного телеграфного агентства России:
Познакомился с коллегами из Беларуси. Я считаю, что это большой шанс обменяться опытом, узнать друг друга, увидеть то, как смотрят на перспективы развития в Беларуси, понять, что нужно для дальнейшего укрепления отношений как в политическом аспекте, так и в культурно-духовном плане.

# общество # Олег Пролесковский # Журналистика # Дмитрий Караман

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