Международный форум молодых журналистов в Могилеве 27 ноября

Новости Беларуси. «Общий взгляд в будущее» - так называется международный форум молодых журналистов, который открылся в Могилеве. Впрочем, в медиаконференции участвуют не только молодые корреспонденты, но и мэтры журналистики- эксперты и руководители ведущих СМИ.

Речь на форуме шла о проблемах журналистики, о будущем региональной и корпоративной прессы. Для участников организованы мастер-классы. Профессиональными секретами с молодыми коллегами делятся известные белорусские журналисты и зарубежные гости. А завтра лучшие получат премии из рук своих кумиров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Пролесковский, министр информации Республики Беларусь:

Надо как можно больше вовлекать молодежь. Наша моложежь начинает воспринимать своих близких соседей как жителей иностранного государства. Мне это не нравится и я буду делать все, чтобы чтобы молодежь СНГ сотрудничала и дружила.

Дмитрий Караман, главный редактор отдела информационного телеграфного агентства России:

Познакомился с коллегами из Беларуси. Я считаю, что это большой шанс обменяться опытом, узнать друг друга, увидеть то, как смотрят на перспективы развития в Беларуси, понять, что нужно для дальнейшего укрепления отношений как в политическом аспекте, так и в культурно-духовном плане.