В Беларуси появятся альтернативные «Белпочте» почтовые операторы

Новости Беларуси. Услуги почтовой связи станут качественнее. Произойдёт это благодаря изменениям в законодательстве, которые сегодня одобрили сенаторы. В Беларуси появятся альтернативные почтовые операторы. Сейчас монополистом на этом рынке является «Белпочта», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между тем, интерес к такой работе проявляют немецкая и польская компании. Однако, зарубежные фирмы пока могут заниматься лишь доставкой товаров. Теперь же им будет разрешено оказывать и почтовые услуги — это стимулирует конкуренцию, что скажется на качестве.