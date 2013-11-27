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В Беларуси появятся альтернативные «Белпочте» почтовые операторы

27 ноября 2013 13:55
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Новости Беларуси. Услуги почтовой связи станут качественнее. Произойдёт это благодаря изменениям в законодательстве, которые сегодня одобрили сенаторы. В Беларуси появятся альтернативные почтовые операторы. Сейчас монополистом на этом рынке является «Белпочта», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между тем, интерес к такой работе проявляют немецкая и польская компании. Однако, зарубежные фирмы пока могут заниматься лишь доставкой товаров. Теперь же им будет разрешено оказывать и почтовые услуги — это стимулирует конкуренцию, что скажется на качестве.

# общество # Почта Беларуси

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