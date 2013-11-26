70-летие освобождение Гомеля от немецко-фашистских захватчиков: встреча поезда Победы и открытие детской поликлиники

Новости Беларуси. Гомельчане отмечают 70-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Жители встретили поезд Победы. Театрализованный эпизод «Дорога домой» показал радость людей, которые вернулись для восстановления города после оккупации.

Импровизированный митинг состоялся прямо на перроне железнодорожного вокзала.

Житель Гомеля:

У меня мать лично возвращалась. В 1943 году, как освободили Гомель, ее сразу сюда вернули. Работала в управлении дороги. Приехала сразу в управление дороги, здесь стоял часовой.

26 ноября в Гомеле не только вспоминали героическое прошлое, но и думали о будущем. Открыли оборудованную по последнему слову техники детскую поликлинику.

Новое учреждение будет обслуживать недавно построенные спальные микрорайоны. Сегодня здесь проживает порядка 15 тысяч детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Кириченко, председатель Гомельского горисполкома:

Строительство этой поликлиники было обусловлено тем, что здесь новых микрорайонов целых шесть. И, конечно, отдаленность ближайших медицинских учреждений создавало определенные сложности для жителей микрорайонов. Сконцентрированы максимальные финансовые средства для ввода первой очереди объектов, детского отделения.

Алла Грищенко, мама:

Очень нужна, потому что с маленьким ребенком мы ездили несколько остановок, и получалось время приема в час-пик. Летом с коляской можно пройти, но зимой, когда холодно, с грудным ребенком не пройдешь. А тут в нашем районе, рядом, очень хорошо.