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Международный фестиваль «Славянское единство-2013» открылся на границе Беларуси, России и Украины у монумента Дружбы

29 июня 2013 14:11
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Новости Беларуси. «Славянское единство-2013». Международный фестиваль открылся на границе Беларуси, России и Украины у монумента Дружбы.  Сюда приехали официальные делегации приграничных регионов, творческие коллективы, спортивные команды, тысячи молодых людей из трех стран.

Традиционный праздник, организатором которого в этом году выступает украинская сторона, приурочен к 1025-летию Крещения Руси. В фестивальной программе - спортивные состязания, игры концерты и выставки. Более 200 ремесленников представили свои творения. Гости и зрители фестиваля смогли и сами выковать подкову на счастье, соткать белорусский ручник и создать глиняный кувшин. 

К слову, первая встреча делегаций Гомельской, Брянской и Черниговской областей состоялась в 1969 году.  За прошедшие годы форум приобрел широкую популярность далеко за пределами приграничных регионов. Он стал символом дружбы и духовной близости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Левочко (Украина):
Молодежь имеет возможность общаться, петь, проявлять свое творчество. Интересно за этим наблюдать. И нравится, когда есть возможность встретить своих знакомых из Гомеля, из Брянска.

Анастасия Петрусенко (Беларусь):
Мы ўсе вельмі розныя. Беларусы, украінцы, расіяне... Але на такіх мерапрыемствах мы можам знайсці нешта агульнае. Людзей, культуру, традыцыі... Таму вельмі прыемна прысутнічаць на такіх мерапрыемствах. 

# общество # Фестиваль # Фестивали и карнавалы

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