Прямой эфир

Международный день сельских женщин отмечают 16 октября в Минской области

16 октября 2015 15:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Всемирный день сельских женщин отпраздновали на Минщине. Мать, успехами чьих детей сегодня гордится вся страна, пригласили на торжества в Мядельский район. Слова благодарности за знаменитых спортсменов, руководителей, артистов присутствующим мамам адресовала министр труда и социальной защиты страны Марианна Щеткина.

Воспоминания и задушевные беседы: встреча прошла в теплой атмосфере. Приятным дополнением стало выступление юных артистов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сегодня Беларусь входит в число стран, где созданы наиболее благоприятные условия для материнства и рождения детей. Государственная политика направлена ​​на поддержку женщин, которые подарили новую жизнь.

# общество # Женщины Беларуси # Марианна Щеткина

Другие новости рубрики

Все новости
Движение в пограничном пункте пропуска «Каменный лог» с 16 по 18 октября будет ограничено
16 октября 2015 13:33

Движение в пограничном пункте пропуска «Каменный лог» с 16 по 18 октября будет ограничено

В Минске продолжаются осенние работы по благоустройству: озеленители готовятся к сезону цветения заблаговременно
15 октября 2015 17:44

В Минске продолжаются осенние работы по благоустройству: озеленители готовятся к сезону цветения заблаговременно

В Международный день сельских женщин в Беларуси поздравили мам, воспитавших талантливых детей
15 октября 2015 17:28

В Международный день сельских женщин в Беларуси поздравили мам, воспитавших талантливых детей