Международный день сельских женщин отмечают 16 октября в Минской области

Новости Беларуси. Всемирный день сельских женщин отпраздновали на Минщине. Мать, успехами чьих детей сегодня гордится вся страна, пригласили на торжества в Мядельский район. Слова благодарности за знаменитых спортсменов, руководителей, артистов присутствующим мамам адресовала министр труда и социальной защиты страны Марианна Щеткина.

Воспоминания и задушевные беседы: встреча прошла в теплой атмосфере. Приятным дополнением стало выступление юных артистов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сегодня Беларусь входит в число стран, где созданы наиболее благоприятные условия для материнства и рождения детей. Государственная политика направлена ​​на поддержку женщин, которые подарили новую жизнь.